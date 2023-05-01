10 ужасных фото из отелей, после которых отпадёт всё желание путешествовать по миру
Путешествия — процесс приятный, но довольно стрессовый. И отель может сделать только хуже. Собрали 10 фото со всего света, когда люди хотели поскорее вернуться домой, увидев, что они забронировали...
"Интересный ковролин. Выглядит так, словно в этом коридоре кого-то убивали", — jess.
Фото © Reddit / jess
"На зеркале в моём отеле есть область, которая не запотевает. К сожалению, оценить ноу-хау по достоинству я не смогла", — Bommie20.
Фото © Reddit / Bommie20
"Худший дизайн гостиничного номера. Что забавно, на двери ванной есть защёлка", — alex_the_mindful_baker.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alex_the_mindful_baker
"Это единственная зарядка у меня в номере..." — GrinOfTheCat.
Фото © Reddit / GrinOfTheCat
"Кровать в моём номере... Надеюсь, посреди ночи меня никто не будет пугать", — dosnos.
Фото © Reddit / dosnos
"Забронировали с другом дешёвый отель в Лиссабоне. На фотографиях сайта бронирования унитаз и кровать никогда не были на одном фото. Молюсь, чтобы никому из нас сегодня ночью не приспичило", — Th3_Accountant.
Фото © Reddit / Th3_Accountant
"Забронировал Airbnb из-за джакузи. В итоге он был грязным и вонял просто омерзительно", — Forsaken_Storm_6397.
Фото © Reddit / Forsaken_Storm_6397
"Такой прямолинейной таблички в отелях я ещё не видел", — TurtlesTurnMeOn.
"НЕ ЗАХОДИТЕ В БАССЕЙН, ЕСЛИ У ВАС ПОНОС". Фото © Reddit / TurtlesTurnMeOn
"Уборщица забыла закрыть подсобку, где они хранят чистые простыни и мыло..." — mar414.
Фото © Reddit / mar414
"Вот с таким брелоком мой отель предлагает ходить следующие несколько дней", — splurgeoverthem.
Фото © Reddit / splurgeoverthem
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