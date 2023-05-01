"Чей Крым?": Лера Кудрявцева спугнула мошенника с Украины одним вопросом

Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника, который представился сотрудником ФСБ, "магическим" вопросом о принадлежности Крыма. Видео беседы она опубликовала в телеграм-канале.

Лера Кудрявцева раскрыла телефонного мошенника вопросом о принадлежности Крыма. Видео © t.me / Лера Кудрявцева

Телеведущая внимательно выслушала мошенника, который рассказал ей о том, что поступил некий сигнал в рамках уголовного дела о госизмене. Он утверждал, что личные данные Кудрявцевой обнародованы и теперь с ними совершаются запрещённые манипуляции. Однако один вопрос про Крым разоблачил афериста.

"Скажите, а Крым чей?" — спросила она, на что мошенник ответил: "Покамест ваш".

После этого Кудрявцева рассмеялась и попрощалась с аферистом.