Мошенники через "Госуслуги" записали инвалида с Сахалина добровольцем на СВО

Мошенники взломали аккаунт жителя Сахалина на портале "Госуслуги" и записали его добровольцем на специальную военную операцию. Об этом информирует во вторник управление МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Со слов потерпевшего, он принял звонок с неизвестного номера, где мужчина, представившийся сотрудником "Госуслуг", сообщил, что его аккаунт пытаются взломать, но это можно предотвратить, продиктовав цифры из СМС-сообщения. Доверчивый сахалинец так и сделал.