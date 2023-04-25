Мошенники через "Госуслуги" записали инвалида с Сахалина добровольцем на СВО
Мошенники взломали аккаунт жителя Сахалина на портале "Госуслуги" и записали его добровольцем на специальную военную операцию. Об этом информирует во вторник управление МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.
Со слов потерпевшего, он принял звонок с неизвестного номера, где мужчина, представившийся сотрудником "Госуслуг", сообщил, что его аккаунт пытаются взломать, но это можно предотвратить, продиктовав цифры из СМС-сообщения. Доверчивый сахалинец так и сделал.
"Через три дня потерпевший зашёл в приложение "Госуслуги" в свой личный кабинет и обнаружил информацию о том, что он записан добровольцем на СВО, а также нецензурные высказывания. Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом", — сообщили в полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и попытались купить флаг Украины и собачий ошейник. Другие мошенники обманули сразу двух преподавателей крупных вузов, в результате чего обогатились на восемь с половиной миллионов рублей. А на днях в Москве маленький геймер снял деньги с маминой карты и купил инвентарь в игре Standoff 2. Как и следовало ожидать, мальчик нарвался на мошенников. С карты успели списать только семь тысяч.
ТАСС / Алексей Зотов