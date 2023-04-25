Мошенники украли 8,5 млн рублей сразу у двух профессоров московских вузов

В Москве мошенники обманули сразу двух преподавателей крупных вузов, в результате чего обогатились на восемь с половиной миллионов рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

На уловку аферистов попались 63-летний профессор МГУ Владимир Безуглов и 85-летний преподаватель МГТУ Евгений Складчиков. Мошенники позвонили им и, представившись сотрудниками Центробанка, предложили перевести сбережения на якобы безопасный счёт, чтобы спасти деньги. В результате Безуглов отдал семь миллионов рублей, а Складчиков полтора миллиона рублей. После этого преподаватели осознали, что попались в ловушку, и написали заявления в полицию.