КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 22:34

Мошенники лишили режиссёра "Спокойной ночи, малыши!" круглой суммы

Mash: Мошенники украли у режиссёра "Спокойной ночи, малыши!" 1,7 млн рублей

Режиссёр "Спокойной ночи, малыши!" Кирилл Барышников стал жертвой мошенников, позволив им выманить у него 1,7 млн рублей. Неизвестные представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и Центробанка.

Как сообщает Mash, они уверяли, что на режиссёра кто-то оформил кредит, после чего его связали якобы с руководителем отдела департамента Центробанка Евгением Волошиным, а затем перевели звонок на помощницу.

"55-летнего мужчину обманули по стандартной схеме: позвонили в мессенджер, представились полицейским, заявили, мол, на ваше имя взяли кредит. Для убедительности сказали, что с ним свяжется руководитель отдела департамента Центрального банка Евгений Волошин и разъяснит что к чему", — пишет Mash.

Мошенникам удалось уговорить режиссёра взять несколько кредитов и перевести эти деньги на указанный ими счёт. Барышников верил в произошедшее ещё четыре дня, пока звонившие не перестали вести с ним диалог. После этого режиссёр осознал, что с ним произошло, и обратился в полицию. Ведётся следствие.

Телефонные мошенники стали скидывать жертвам поддельные документы

Телефонные мошенники стали скидывать жертвам поддельные документы

Ранее философ из Москвы Владимир Шохин отправил телефонным мошенникам почти миллион рублей. Злоумышленники звонили 71-летнему учёному с нескольких номеров.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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