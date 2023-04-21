Мошенники лишили режиссёра "Спокойной ночи, малыши!" круглой суммы

Режиссёр "Спокойной ночи, малыши!" Кирилл Барышников стал жертвой мошенников, позволив им выманить у него 1,7 млн рублей. Неизвестные представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и Центробанка.

Как сообщает Mash, они уверяли, что на режиссёра кто-то оформил кредит, после чего его связали якобы с руководителем отдела департамента Центробанка Евгением Волошиным, а затем перевели звонок на помощницу.

"55-летнего мужчину обманули по стандартной схеме: позвонили в мессенджер, представились полицейским, заявили, мол, на ваше имя взяли кредит. Для убедительности сказали, что с ним свяжется руководитель отдела департамента Центрального банка Евгений Волошин и разъяснит что к чему", — пишет Mash.

Мошенникам удалось уговорить режиссёра взять несколько кредитов и перевести эти деньги на указанный ими счёт. Барышников верил в произошедшее ещё четыре дня, пока звонившие не перестали вести с ним диалог. После этого режиссёр осознал, что с ним произошло, и обратился в полицию. Ведётся следствие.