КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 14:08

"Сотрудники Центробанка" выманили у экс-замглавы аппарата Госдумы свыше 40 млн рублей

Мошенники украли у экс-замглавы аппарата ГД Безверхова 44 миллиона рублей

Аферисты украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Безверхов написал в полицию заявление о краже денег с банковского счёта. По его словам, с ноября 2022 года по апрель 2023-го ему поступали звонки через мессенджер от неизвестного контакта. Собеседник представлялся сотрудником Центробанка. Пенсионер сообщал ему личные данные и коды. В результате нескольких переводов денег мошенники обогатились на 44,3 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже, совершённой в особо крупном размере.

"Ясновидящая Баба Анна" выманила у 66-летней россиянки 150 тысяч за приворот мужа

"Ясновидящая Баба Анна" выманила у 66-летней россиянки 150 тысяч за приворот мужа

Ранее третьеклассник из Москвы решил прокачать Standoff 2 и обогатил мошенников. Деньги школьник снял с маминой карты, с которой злоумышленники успели списать семь тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров