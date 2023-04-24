"Сотрудники Центробанка" выманили у экс-замглавы аппарата Госдумы свыше 40 млн рублей

Аферисты украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Безверхов написал в полицию заявление о краже денег с банковского счёта. По его словам, с ноября 2022 года по апрель 2023-го ему поступали звонки через мессенджер от неизвестного контакта. Собеседник представлялся сотрудником Центробанка. Пенсионер сообщал ему личные данные и коды. В результате нескольких переводов денег мошенники обогатились на 44,3 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже, совершённой в особо крупном размере.