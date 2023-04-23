"Ясновидящая Баба Анна" выманила у 66-летней россиянки 150 тысяч за приворот мужа

В Северной Осетии мошенница, назвавшись ясновидящей, обманула местную жительницу на 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД республики.

66-летняя женщина обратилась в полицию Моздокского района. Она рассказала, что заподозрила мужа в измене и решила вернуть его магическим способом, так как реальным не получилось. В Интернете осетинка наткнулась на "ясновидящую", называвшую себя "Бабой Анной". За хорошую плату ворожея пообещала женщине вернуть благоверного.

Обман начался с тысячи рублей за консультацию. Далее понадобилось ещё 12 тысяч на свечи, благовония и другие вещи для обрядов, которые, в свою очередь, стоили 130 с лишним тысяч рублей. Всего за неделю обманутая супруга перевела за "магические" услуги 150 тысяч. Однако её жизнь не изменилась, и осетинка, поняв, что стала жертвой мошенницы, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают личность злоумышленницы.