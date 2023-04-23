"Ясновидящая Баба Анна" выманила у 66-летней россиянки 150 тысяч за приворот мужа
В Северной Осетии женщина отдала мошеннице 150 тысяч рублей за приворот мужа
В Северной Осетии мошенница, назвавшись ясновидящей, обманула местную жительницу на 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД республики.
66-летняя женщина обратилась в полицию Моздокского района. Она рассказала, что заподозрила мужа в измене и решила вернуть его магическим способом, так как реальным не получилось. В Интернете осетинка наткнулась на "ясновидящую", называвшую себя "Бабой Анной". За хорошую плату ворожея пообещала женщине вернуть благоверного.
Обман начался с тысячи рублей за консультацию. Далее понадобилось ещё 12 тысяч на свечи, благовония и другие вещи для обрядов, которые, в свою очередь, стоили 130 с лишним тысяч рублей. Всего за неделю обманутая супруга перевела за "магические" услуги 150 тысяч. Однако её жизнь не изменилась, и осетинка, поняв, что стала жертвой мошенницы, обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают личность злоумышленницы.
"Замечено, что мужчины и женщины попадают под действие "магических чар" одинаково часто. Уровень образования тоже не играет большой роли: даже кандидаты наук верят в уловки магов и расстаются с деньгами. А вот что сильно повышает риск, так это наличие проблем, которыми люди не склонны делиться с окружающими и близкими", — рассказали в МВД и посоветовали обсудить проблему с близким человеком, а не обращаться ко всякого рода экстрасенсам.
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