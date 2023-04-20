Победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс отверг обвинения в мошенничестве

Победитель "Битвы экстрасенсов" Олег Шепс отверг все обвинения в разводе клиентов на деньги. Медиум отметил, что не ведёт приёмы онлайн. Об этом сообщает SHOT.

"Везде говорю: не переводите деньги, я не веду приёмы онлайн", — приводит телеграм-канал слова колдуна.

Как уточнил Шепс, в своих соцсетях он регулярно просит подписчиков "не писать лже-Олегам", которые могут проявить свой "талант" онлайн и по фотографии. Его страница в Instagram* с синей галочкой — фейк, с которым он борется уже два года. Та же история и с телеграм-каналом, где неизвестный от имени Шепса настойчиво говорит подписчикам, что это "единственный канал" (именно через него вышла на "Шепса" девушка из Саратова, которая лишилась крупной суммы денег). Всех, кто клюёт на его двойников, настоящий Шепс призывает идти в полицию и писать заявления.

Напомним, Олег Шепс — победитель 21-го сезона популярного шоу "Битва экстрасенсов", он также приходится младшим братом не менее знаменитому победителю проекта Александру Шепсу.

Как сообщалось ранее, полиция проводит проверку в отношении победителя "Битвы экстрасенсов" Олега Шепса. Известного колдуна подозревают в разводе клиентов на деньги с помощью сеансов магии и спиритизма. Известно, что его фанатка из Саратова решила воспользоваться услугами экстрасенса и связалась с ним в соцсетях. Синяя галочка в Telegram, имя Олег Шепс и слово official в шапке профиля сомнений не вызвали, а, напротив, добавили 19-летней девушке уверенности, что она переписывается со знаменитым магом. Сам "медиум" был не против пообщаться с поклонницей и её умершими родственниками за "символические" 35 тысяч рублей. Однако после получения денег экстрасенс перестал выходить на связь.