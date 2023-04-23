Третьеклассник из Москвы решил прокачать Standoff 2 и обогатил мошенников

В Москве маленький геймер снял деньги с маминой карты и купил инвентарь в игре Standoff 2. Как и следовало ожидать, мальчик нарвался на мошенников. С карты успели списать только 7 тысяч.

Телеграм-канал SHOT уточняет, что ребёнок сидел в тематических группах в соцсетях и увидел, что кто-то предлагает купить инвентарь для Standoff 2 буквально за копейки. Решив, что мама не заметит пропажи денег, мальчик взял её кредитную карту и продиктовал интернет-собеседнику все данные. А когда мошенник попросил назвать код из СМС, мальчик подсмотрел его на экране у матери и отправил цифры.

Никаких примочек для игры школьник, естественно, не получил. То, что с картой проводятся какие-то манипуляции, мама заметила слишком поздно, но успела отобрать её у сына, пока не списали всё.