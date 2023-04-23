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23 апреля, 09:07

Москвичка отдала незнакомцу с ребёнком миллион рублей "на дорогу" до Абхазии

Жительница Москвы отдала около миллиона рублей водителю-мошеннику с ребёнком, который растрогал её историей о своём бедственном положении и нехватке денег на бензин до Абхазии. Об этом пишет SHOT.

28-летняя женщина шла домой, когда рядом с ней поравнялся незнакомец на автомобиле Toyota. Мужчина попросил денег в долг и предложил сесть в машину, чтобы объяснить суть дела. На заднем сиденье был 10-летний мальчик, поэтому москвичка решила, что бояться нечего. Незнакомец рассказал, что у него успешный автомобильный бизнес, в Москве он по делам, но возникли незапланированные расходы, теперь он не может вернуться домой в Абхазию.

Женщина перевела мужчине 30 тысяч рублей на бензин. Он клятвенно пообещал вернуть всё до копейки, но при этом попросил ещё 150 тысяч — на платную дорогу. Затем снова прикинул возможные расходы и выпросил ещё полмиллиона. Москвичка поверила и сняла для него деньги в банке.

Через день он позвонил ей и сказал, что таможенники требуют с него 280 тысяч рублей, мол, не может ли она помочь. И снова женщина согласилась. После этого мошенник пропал. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Под Красноярском собака Денежка помогла вернуть деньги старушке, обманутой аферистами

Под Красноярском собака Денежка помогла вернуть деньги старушке, обманутой аферистами

Ранее Лайф писал, что режиссёр "Спокойной ночи, малыши!" Кирилл Барышников стал жертвой мошенников, позволив им выманить у него 1,7 млн рублей. Неизвестные представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и Центробанка.

Обложка ©

Freepik / fanjianhua

Татьяна Миссуми
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