Москвичка отдала незнакомцу с ребёнком миллион рублей "на дорогу" до Абхазии

Жительница Москвы отдала около миллиона рублей водителю-мошеннику с ребёнком, который растрогал её историей о своём бедственном положении и нехватке денег на бензин до Абхазии. Об этом пишет SHOT.

28-летняя женщина шла домой, когда рядом с ней поравнялся незнакомец на автомобиле Toyota. Мужчина попросил денег в долг и предложил сесть в машину, чтобы объяснить суть дела. На заднем сиденье был 10-летний мальчик, поэтому москвичка решила, что бояться нечего. Незнакомец рассказал, что у него успешный автомобильный бизнес, в Москве он по делам, но возникли незапланированные расходы, теперь он не может вернуться домой в Абхазию.

Женщина перевела мужчине 30 тысяч рублей на бензин. Он клятвенно пообещал вернуть всё до копейки, но при этом попросил ещё 150 тысяч — на платную дорогу. Затем снова прикинул возможные расходы и выпросил ещё полмиллиона. Москвичка поверила и сняла для него деньги в банке.

Через день он позвонил ей и сказал, что таможенники требуют с него 280 тысяч рублей, мол, не может ли она помочь. И снова женщина согласилась. После этого мошенник пропал. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.