Под Красноярском собака Денежка помогла вернуть деньги старушке, обманутой аферистами

В Зеленогорске Красноярского края собака по кличке Денежка помогла вернуть 138 тысяч рублей пенсионерке, обманутой мошенниками, сообщает сайт kp.ru.

Всё началось с того, что 70-летней женщине позвонил мошенник. По его указанию она приехала из деревни Печеры в Зеленогорск, сняла с карты все накопленные средства и уже собиралась отправить их на якобы безопасный счёт. Однако сотрудница банка сразу заподозрила что-то неладное и попросила передать ей трубку. Звонивший аферист в ответ лишь выругался нецензурной бранью и бросил трубку. После этого пенсионерка, находившаяся в состоянии шока, поехала домой, напрочь забыв о пакете с 138 тысячами рублей.

В этот момент в отделение банка забежала собака. Сотрудница отделения поспешила вывести зверька на улицу, но вдруг в процессе заметила странный конверт на скамейке — это оказался свёрток с наличными. В итоге полицейские передали бабуле все её сбережения. Также благодаря этой истории удалось помочь и собаке. Изначально её приняли за дворняжку и уже хотели пристраивать, но благодаря кличу в соцсетях нашлась хозяйка. Как оказалось, Денежка в тот день попросту потерялась.

"Как всё было? Местная жительница пришла на почту за пенсией. А питомица увязалась за ней. Много людей, запахов. Вышло так, что собака потерялась. Хозяйка ушла, а она осталась сидеть на крыльце почты. В какой-то момент забежала к нам", — рассказала журналистам сотрудница банка Елена, которая и разговаривала с обманувшим бабушку аферистом.

Спасённые деньги пенсионерки. Фото © Telegram / МВД 24