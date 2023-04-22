Хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и попытались купить флаг Украины

Жительница Москвы заявила, что хакеры взломали её аккаунт на AliExpress и пытались купить украинские флаги и собачий ошейник. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летняя женщина рассказала, что в момент взлома находилась у себя в квартире в районе Аэропорт. Около 23:00 она включила компьютер и обнаружила вирус. Москвичка удалила вредоносную программу с помощью антивируса и забыла об этом.

Однако спустя два дня ей на телефон стали поступать сообщения о покупках с банковской карты. Сначала пришло СМС со списанием 780 рублей, затем — 995 рублей. И ещё одно — о неудачной попытке оплаты на 2,6 тысячи. Во всех операциях фигурировал AliExpress. К аккаунту была привязана карта, а в таком случае при оплате операции сообщениями от банка не подтверждаются.

Москвичка зашла в приложение и очень удивилась "своим" заказам (один из них не был оплачен): несколько флагов Украины, ошейник для пса и женский серебряный браслет. Женщина всё отменила и пошла в полицию. Сейчас сотрудники выясняют, как неизвестным удалось получить доступ к аккаунту.