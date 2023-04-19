Москвичка с "взрывным" характером пригрозила сотруднику AliExpress и оказалась на допросе у полиции

Жительница Москвы пригрозила, что взорвёт склад AliExpress из-за задержки доставки ноутбука. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что 42-летняя женщина купила устройство за 21 тысячу рублей. Ей обещали доставить ноутбук до 22 марта, но этого так и не произошло. В приложении было сказано, что доставка задерживается. В чате поддержки москвичке неоднократно отвечали, что нужно подождать ещё. После очередного такого ответа она не выдержала и обратной связью сообщила, что намерена взорвать склад AliExpress, если ей в кратчайшие сроки не доставят посылку.

Через некоторое время в дверь женщине всё же постучали, но, к её большому сожалению, это был не курьер с посылкой, а полицейские — с намерением получить от неё объяснения. Москвичка заверила правоохранителей, что на самом деле не хотела ничего взрывать и даже не знает местонахождение склада компании. По её словам, она лишь хотела припугнуть, чтобы ноутбук привезли быстрее.