Нижегородских школьников месяц запугивают угрозами стрельбы и взрывов
В Нижнем Новгороде неизвестные уже месяц угрожают подорвать школы и техникумы
Неизвестные уже в течение месяца запугивают школьников из Нижнего Новгорода угрозами стрельбы и взрывов бомб. Об этом сообщает SHOT.
Дети, эвакуированные из школы в Нижнем Новгороде после сообщения о минировании. Видео © SHOT
Сообщения о лжеминировании поступают в учебные учреждения с начала марта. А на днях появился анонимный канал, где открыто публикуются угрозы и список школ, с которыми админ "будет играться". Также там появляются фотографии оружия и даётся время на эвакуацию. Вчера из-за лжеминёра учеников выводили из четырёх школ, а сегодня часть детей и вовсе осталась дома. Уточняется, что сообщения поступают и в техникумы.
Скриншот из канала, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT
Фотография ружья, появившаяся в телеграм-канале, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT
Руководство нескольких учебных заведений сообщило телеграм-каналу, что охрану они усиливать не стали. А школьники тем временем смеются, приглашая лжеминёра в свою школу, чтобы "не писать контрольную работу".
Ранее жителей Белгорода напугали звонки о "заминированных" домах. В МЧС сообщили, что эта информация не соответствует действительности и является фейком.
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