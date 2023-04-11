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11 апреля, 07:35

Нижегородских школьников месяц запугивают угрозами стрельбы и взрывов

В Нижнем Новгороде неизвестные уже месяц угрожают подорвать школы и техникумы

Неизвестные уже в течение месяца запугивают школьников из Нижнего Новгорода угрозами стрельбы и взрывов бомб. Об этом сообщает SHOT.

Дети, эвакуированные из школы в Нижнем Новгороде после сообщения о минировании. Видео © SHOT

Сообщения о лжеминировании поступают в учебные учреждения с начала марта. А на днях появился анонимный канал, где открыто публикуются угрозы и список школ, с которыми админ "будет играться". Также там появляются фотографии оружия и даётся время на эвакуацию. Вчера из-за лжеминёра учеников выводили из четырёх школ, а сегодня часть детей и вовсе осталась дома. Уточняется, что сообщения поступают и в техникумы.

Скриншот из канала, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT

Скриншот из канала, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT

Фотография ружья, появившаяся в телеграм-канале, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT

Фотография ружья, появившаяся в телеграм-канале, где угрожают взорвать школы. Фото © SHOT

Руководство нескольких учебных заведений сообщило телеграм-каналу, что охрану они усиливать не стали. А школьники тем временем смеются, приглашая лжеминёра в свою школу, чтобы "не писать контрольную работу".

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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