Нижегородских школьников месяц запугивают угрозами стрельбы и взрывов

Сообщения о лжеминировании поступают в учебные учреждения с начала марта. А на днях появился анонимный канал, где открыто публикуются угрозы и список школ, с которыми админ "будет играться". Также там появляются фотографии оружия и даётся время на эвакуацию. Вчера из-за лжеминёра учеников выводили из четырёх школ, а сегодня часть детей и вовсе осталась дома. Уточняется, что сообщения поступают и в техникумы.