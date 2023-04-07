Ученица не сделала реферат и придумала целую операцию по "минированию" школы

В Чите ученица школы сорвала урок ложным сообщением о "минировании", поскольку не подготовилась к занятию. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Инцидент произошёл в читинской школе № 43. В полицию анонимно сообщили, что возле образовательного учреждения может быть опасный предмет.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек — учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", — указали в ведомстве.

Позже выяснилось, что ложное сообщение оставила 16-летняя ученица этой школы. Она рассказала сотрудникам полиции, что не приготовила реферат по химии и поэтому совершила такой поступок. Накануне она познакомилась в соцсетях с неизвестным, которого попросила оставить анонимное сообщение о "минировании".

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Родителей школьницы обяжут возместить затраты, которые были понесены в связи с отработкой сообщения спецслужбами.