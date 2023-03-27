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27 марта, 14:45

В Петербурге суд оштрафовал за ложный вызов женщину, которой приснилось изнасилование

Мировой суд в Петербурге оштрафовал женщину за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось групповое изнасилование. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Там рассказали, что Виктория Бурова совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой помощи через оператора 112, сообщив, что её изнасиловали трое мужчин. Как было указано в протоколе об административном правонарушении, а также со слов самой "потерпевшей", с нарушением она была согласна, потому что по прибытии медиков поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и со звонком в полицию она поспешила.

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В итоге суд привлёк её к административной ответственности по статье "Заведомо ложный вызов специализированных спецслужб". Ей назначили штраф в размере тысячи рублей. На заседание суда женщина не пришла.

Ранее сомнолог Роман Бузунов объяснил, как действует эффект дежавю. Зачастую это результат ментальной дорисовки картинки, которую вы когда-то видели.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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