В Петербурге суд оштрафовал за ложный вызов женщину, которой приснилось изнасилование

Мировой суд в Петербурге оштрафовал женщину за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось групповое изнасилование. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Там рассказали, что Виктория Бурова совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой помощи через оператора 112, сообщив, что её изнасиловали трое мужчин. Как было указано в протоколе об административном правонарушении, а также со слов самой "потерпевшей", с нарушением она была согласна, потому что по прибытии медиков поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и со звонком в полицию она поспешила.