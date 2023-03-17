Сомнолог дал простое объяснение дежавю

Как часто вам кажется, что происходящее сейчас уже когда-то было? Этот эффект называется дежавю и даже имеет научное объяснение. Как рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, зачастую это результат ментальной дорисовки картинки, которую вы когда-то видели.

"Это так называемое уже виденное, уже слышанное. А потом мозг человека дорисовывает недостающую часть картинки", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Эффект дежавю формируется, когда человек обращает внимание на какой-нибудь элемент, а спустя время встречает нечто похожее. Именно в этот момент картинка "автоматически" дорисовывается и складывается в некий пазл. В итоге появляется ощущение, будто происходящее уже когда-то было. Причём может быть и такое, что первый из увиденных элементов на самом деле приснился, пояснил сомнолог.

"Дежавю — просто совпадение элементов сна и бодрствования", — добавил врач.