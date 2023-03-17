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17 марта, 09:29

Незримый мир: Какие сны содержат тайные знаки и когда их нельзя толковать

Сомнолог Новиков объяснил, нужно ли самостоятельно толковать сны

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Сон зачастую напоминает о событиях, которые были пережиты накануне, но бывает, что речь идёт о глубинных сновидениях. Чтобы понять их, можно обратиться к психологу или психотерапевту. Об этом сообщил РИАМО врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

"Само сновидение, сон может быть как поверхностным, отражающим фабулу предшествующего дня или предшествующих нескольких дней, и если ничего впечатляющего или яркого, запоминающегося не произошло, то и сон будет спокойным, безмятежным", объяснил он.

По словам сомнолога, сны с приключенческим или фантастическим характером могут содержать знаки и символы, которые указывают на психическое состояние человека. Но Новиков призывает не пытаться самостоятельно истолковать сновидения, потому что это может нарушить душевное равновесие. Для этих целей он советует обращаться к психологам, психотерапевтам или психоаналитикам.

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Ранее сообщалось, что длительное отсутствие сна может спровоцировать галлюцинации, а в некоторых случаях даже привести к смерти человека. Предельное время бодрствования в сутки составляет 18 часов, при этом ночной отдых должен длиться не менее шести часов.

Татьяна Миссуми
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