Незримый мир: Какие сны содержат тайные знаки и когда их нельзя толковать

Сон зачастую напоминает о событиях, которые были пережиты накануне, но бывает, что речь идёт о глубинных сновидениях. Чтобы понять их, можно обратиться к психологу или психотерапевту. Об этом сообщил РИАМО врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

"Само сновидение, сон может быть как поверхностным, отражающим фабулу предшествующего дня или предшествующих нескольких дней, и если ничего впечатляющего или яркого, запоминающегося не произошло, то и сон будет спокойным, безмятежным", — объяснил он.

По словам сомнолога, сны с приключенческим или фантастическим характером могут содержать знаки и символы, которые указывают на психическое состояние человека. Но Новиков призывает не пытаться самостоятельно истолковать сновидения, потому что это может нарушить душевное равновесие. Для этих целей он советует обращаться к психологам, психотерапевтам или психоаналитикам.