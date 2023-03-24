Россиянка "изменяла" мужу с собственным 14-летним сыном, и теперь ей грозит тюрьма

41-летнюю безработную жительницу Белгородской области обвиняют в серийном изнасиловании собственного сына-школьника. Как пишет Mash, женщина признала интимную связь с отпрыском, заявив, что в первый раз "перепутала его с мужем", а потом "втянулась".

По данным телеграм-канала, всё началось, когда мать пришла домой пьяная и стала приставать к 14-летнему сыну, тот же не сопротивлялся. После этого случая сексуальные контакты втайне от отца продолжились, подросток даже хвастался этим сверстникам.

Позже об этом узнал инспектор ПДН, и на женщину завели уголовное дело, ей грозит до четырёх лет тюрьмы. Мать призналась: первый раз получился случайно, а потом — по привычке.