ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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9 апреля, 14:31

Студент попался в Люберцах с 30 пакетами наркотиков и угрожал полиции гранатой

В деревне Марусино Московской области задержан подросток, который с кипой свёртков с наркотиками пытался сбежать от полицейских. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, правоохранители заметили парня рано утром на окраине деревни и тихо двинулись по его следам. Когда подросток подошёл к лесу, полицейские окрикнули его, после чего он рванул в глушь, чтобы скрыться.

Беглеца догнали, но тот удивил прыткостью: с криком "Ну, держитесь!" он достал гранату и стал угрожать сотрудникам взрывом. Подростка обезвредили, граната оказалась муляжом. А при обыске у парня нашли 30 свёртков, предварительно, с наркотиками.

Уже в отделе 17-летний юноша рассказал, что он студент местного Инженерно-технологического лицея и живёт с безработной матерью. Ранее парень уже проходил подозреваемым в незаконных операциях с наркотиками. Предварительно установлено, что в лесу он собирался сделать закладку, все свёртки отправили на экспертизу.

Полицейский из Уфы решил подзаработать на продаже наркотиков и попался в лапы своих же коллег

Полицейский из Уфы решил подзаработать на продаже наркотиков и попался в лапы своих же коллег

Ранее Лайф писал, что в постамате PickPoint в Южно-Сахалинске обнаружили закладку с 2 кг наркотиков.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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