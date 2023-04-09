Студент попался в Люберцах с 30 пакетами наркотиков и угрожал полиции гранатой

В деревне Марусино Московской области задержан подросток, который с кипой свёртков с наркотиками пытался сбежать от полицейских. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, правоохранители заметили парня рано утром на окраине деревни и тихо двинулись по его следам. Когда подросток подошёл к лесу, полицейские окрикнули его, после чего он рванул в глушь, чтобы скрыться.

Беглеца догнали, но тот удивил прыткостью: с криком "Ну, держитесь!" он достал гранату и стал угрожать сотрудникам взрывом. Подростка обезвредили, граната оказалась муляжом. А при обыске у парня нашли 30 свёртков, предварительно, с наркотиками.

Уже в отделе 17-летний юноша рассказал, что он студент местного Инженерно-технологического лицея и живёт с безработной матерью. Ранее парень уже проходил подозреваемым в незаконных операциях с наркотиками. Предварительно установлено, что в лесу он собирался сделать закладку, все свёртки отправили на экспертизу.