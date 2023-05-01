"Выпьем за любовь": Роналду опубликовал фото с Джорджиной на фоне слухов об их расставании

Нападающий сборной Португалии и саудовского ФК "Аль-Насра" Криштиану Роналду поставил жирную точку в слухах о его расставании с Джорджиной Родригес, опубликовав их совместную фотографию в социальной сети.

А Джорджина недавно писала, что новости о расставании — слухи, которым верят "только идиоты", а распространяют их сплетники. Пара вместе с 2016 года. Их первая встреча произошла, когда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а Роналду играл в "Реале". У них двое общих детей, при этом они воспитывают пятерых.