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1 мая, 02:05

"Выпьем за любовь": Роналду опубликовал фото с Джорджиной на фоне слухов об их расставании

Роналду опубликовал романтичное фото с Джорджиной после слухов о расставании

<p>Роналду опубликовал романтичное фото с Джорджиной после слухов о расставании. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano</p>

Роналду опубликовал романтичное фото с Джорджиной после слухов о расставании. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Нападающий сборной Португалии и саудовского ФК "Аль-Насра" Криштиану Роналду поставил жирную точку в слухах о его расставании с Джорджиной Родригес, опубликовав их совместную фотографию в социальной сети.

"Выпьем за любовь", — подписал снимок Роналду.

А Джорджина недавно писала, что новости о расставании — слухи, которым верят "только идиоты", а распространяют их сплетники. Пара вместе с 2016 года. Их первая встреча произошла, когда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а Роналду играл в "Реале". У них двое общих детей, при этом они воспитывают пятерых.

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Ранее президент футбольного клуба "Аль-Наср" Мусалли Аль-Муаммар заявил, что считает обманом переход в команду португальской звезды Криштиану Роналду.

Анатолий Симоненко
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