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27 апреля, 21:54

Президент "Аль-Насра" назвал трансфер Роналду обманом, но в клубе опровергли это

Президент футбольного клуба "Аль-Наср" Мусалли Аль-Муаммар заявил, что считает обманом переход в команду португальской звезды Криштиану Роналду. Его слова приводят испанские СМИ со ссылкой на ArabiaNews50.

"Меня обманули только два раза за всю жизнь. Первый раз, когда я заказал три кебаба, а мне принесли только два. Второй раз — подписание Криштиану Роналду", — сказал Аль-Муаммар.

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Позднее в клубе опровергли слова президента об обмане, указав, что они "не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию". Глава пресс-службы команды сообщил, что источник ArabiaNews50 никто не знает, и назвал заявления от имени президента "чьей-то неудачной шуткой".

Ранее Лайф писал, что "Аль-Наср" уволил французского тренера Руди Гарсию, которым был недоволен Роналду. Португалец считал, что команда способна играть лучше и выиграть титул чемпионов страны.

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Twitter / نادي النصر السعودي

Артур Лапсаков
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