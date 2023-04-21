Публично схвативший себя за пах Роналду избежал наказания в Саудовской Аравии

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду избежит наказания за неприличный жест, который он продемонстрировал после матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля" (0:2). Тогда форвард схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение. При этом болельщики команды соперника скандировали: "Месси, Месси".

Криштиану Роналду схватил себя за пах, когда болельщики кричали: "Месси". Видео © Marca

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал рассматривать этот эпизод. По итогам заседания было решено только оштрафовать игроков команды Роналду на 15 тысяч риалов (около 325 тысяч рублей) за поздний выход на второй тайм матча. Как пишет портал Goal, комитет рассматривал только видео от официального вещателя, а снятое фанатами — нет.

Ранее сообщалось, что саудовский юрист Нуф бин Ахмед обратится в прокуратуру с иском из-за действий спортсмена. Юрист подчеркнул, что поведение 38-летнего игрока является проявлением "публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем". В клубе же поспешили оправдаться, заявив, что жест Роналду якобы был связан с повреждением.