Месси в тапочках завёл домой верного фаната, прождавшего его десять часов

Футболист сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси позвал в гости болельщика, который десять часов простоял у его дома в Париже. Трогательную историю приводит Infobae.

"Первое, что я увидел, — это стоящий передо мной в ​​тапочках Месси. И он говорит нам: "Привет". Это был невероятный момент. Я рассказал ему, что люблю его, мы сфотографировались, он обнял меня и поставил автограф на моей руке", — поделился молодой человек.

Хуан Полкан признался, что долго искал адрес кумира. Ему повезло, что парикмахер Месси указал район. Затем болельщик потратил час на то, чтобы вычислить дом звезды футбола. Найдя его, он встал под окнами в ожидании автографа. Но никто так и не появился за десять часов, а охранник потребовал отойти от здания.

Тут молодого человека заметила жена футболиста Антонелла Рокуццо, она и пригласила его в дом. Полкан опубликовал в Сети фотографию "с Месси в тапочках", а также рассказал, что превратил автограф на руке в татуировку.