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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 22:01

ФИФА назвала Месси лучшим игроком 2022 года

Лионель Месси с наградой. Обложка © afa.com.ar

Лионель Месси с наградой. Обложка © afa.com.ar

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения в эти минуты проходит в Париже.

В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема.

Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года
Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Лучшей футболисткой года во второй раз подряд стала представляющая "Барселону" испанка Алексия Путельяс. В прошлом году она выиграла "Золотой мяч".

Ранее Лайф рассказывал, что лучшим тренером года по версии ФИФА стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Кроме того, он продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне
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Артур Лапсаков
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