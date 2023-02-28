ФИФА назвала Месси лучшим игроком 2022 года

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения в эти минуты проходит в Париже.

В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема.

Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

Лучшей футболисткой года во второй раз подряд стала представляющая "Барселону" испанка Алексия Путельяс. В прошлом году она выиграла "Золотой мяч".