"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 22:01

ФИФА назвала Месси лучшим игроком 2022 года

<p>Лионель Месси с наградой. Обложка © <a href="https://www.afa.com.ar/es/posts/premios-the-best-lionel-messi-el-mejor-jugador-del-mundo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">afa.com.ar</a></p>

Лионель Месси с наградой. Обложка © afa.com.ar

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения в эти минуты проходит в Париже.

В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема.

Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Лучшей футболисткой года во второй раз подряд стала представляющая "Барселону" испанка Алексия Путельяс. В прошлом году она выиграла "Золотой мяч".

Ранее Лайф рассказывал, что лучшим тренером года по версии ФИФА стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Кроме того, он продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне

Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная Аргентины
  • ФК ПСЖ
  • Лионель Месси
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров