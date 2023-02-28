"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 21:36

ФИФА определила лучшего тренера 2022 года

ФИФА назвала наставника сборной Аргентины Скалони лучшим тренером 2022 года

<p>Лионель Скалони. Обложка © <a href="https://www.afa.com.ar/es/posts/premios-fifa-lionel-scaloni-es-el-the-best-entre-los-entrenadores" target="_blank" rel="noopener noreferrer">afa.com.ar</a></p>

Лионель Скалони. Обложка © afa.com.ar

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходит в эти минуты в Париже.

В декабре национальная команда под руководством Скалони выиграла чемпионат мира в Катаре, став чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1986 года.

В борьбе за приз он обошёл главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Чуть ранее Ассоциация футбола Аргентины объявила о продлении контракта со Скалони до 2026 года. Он возглавляет сборную с 2018 года. Помимо ЧМ аргентинцы под его руководством также одержали победу на Кубке Америки.

В женском футболе лучшим тренером года признана наставник сборной Англии немка Сарина Вигман, под руководством которой англичанки выиграли чемпионат Европы.

А ранее ФИФА выбрала самый красивый гол 2022 года. Его автором стал футболист-ампутант из Польши Марцин Олексий, забивший ударом через себя в матче национального чемпионата для людей с ампутациями.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная Аргентины
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров