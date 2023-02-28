ФИФА определила лучшего тренера 2022 года

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходит в эти минуты в Париже.

В декабре национальная команда под руководством Скалони выиграла чемпионат мира в Катаре, став чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1986 года.

В борьбе за приз он обошёл главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Чуть ранее Ассоциация футбола Аргентины объявила о продлении контракта со Скалони до 2026 года. Он возглавляет сборную с 2018 года. Помимо ЧМ аргентинцы под его руководством также одержали победу на Кубке Америки.

В женском футболе лучшим тренером года признана наставник сборной Англии немка Сарина Вигман, под руководством которой англичанки выиграли чемпионат Европы.