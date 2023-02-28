ФИФА определила лучшего тренера 2022 года
ФИФА назвала наставника сборной Аргентины Скалони лучшим тренером 2022 года
Лионель Скалони. Обложка © afa.com.ar
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходит в эти минуты в Париже.
В декабре национальная команда под руководством Скалони выиграла чемпионат мира в Катаре, став чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1986 года.
В борьбе за приз он обошёл главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.
Чуть ранее Ассоциация футбола Аргентины объявила о продлении контракта со Скалони до 2026 года. Он возглавляет сборную с 2018 года. Помимо ЧМ аргентинцы под его руководством также одержали победу на Кубке Америки.
В женском футболе лучшим тренером года признана наставник сборной Англии немка Сарина Вигман, под руководством которой англичанки выиграли чемпионат Европы.
А ранее ФИФА выбрала самый красивый гол 2022 года. Его автором стал футболист-ампутант из Польши Марцин Олексий, забивший ударом через себя в матче национального чемпионата для людей с ампутациями.