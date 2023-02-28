ФИФА признала гол футболиста-ампутанта самым красивым в 2022 году

Польский футболист-ампутант Марцин Олексий получил приз имени Ференца Пушкаша как автор самого красивого гола 2022 года по версии ФИФА. Церемония награждения сейчас проходит в Париже.

Олексий, выступающий за клуб "Варта" из Познани, забил ударом через себя в матче национального чемпионата для людей с ампутациями против "Стали" из Жешува.

В борьбе за награду он обошёл полузащитника "Марселя" Димитри Пайета, забившего ударом с полулёта с 20 метров в четвертьфинале Лиги конференций против греческого ПАОКа, а также форварда "Тоттенхэма" Ришарлиссона, поразившего ворота сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре ударом "ножницами".