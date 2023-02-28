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27 февраля, 21:14

ФИФА признала гол футболиста-ампутанта самым красивым в 2022 году

Футболист-ампутант Олексий получил приз ФИФА имени Пушкаша за лучший гол года

<p>Марцин Олексий. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1630305913889255424/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIFA World Cup</a></p>

Марцин Олексий. Обложка © Twitter / FIFA World Cup

Польский футболист-ампутант Марцин Олексий получил приз имени Ференца Пушкаша как автор самого красивого гола 2022 года по версии ФИФА. Церемония награждения сейчас проходит в Париже.

Олексий, выступающий за клуб "Варта" из Познани, забил ударом через себя в матче национального чемпионата для людей с ампутациями против "Стали" из Жешува.

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В борьбе за награду он обошёл полузащитника "Марселя" Димитри Пайета, забившего ударом с полулёта с 20 метров в четвертьфинале Лиги конференций против греческого ПАОКа, а также форварда "Тоттенхэма" Ришарлиссона, поразившего ворота сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре ударом "ножницами".

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Это произошло в матче чемпионата страны с "Марселем", в котором парижане разгромили соперника со счётом 3:0.

Артур Лапсаков
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