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27 февраля, 00:02

Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне

<p>Лионель Месси. Обложка © <a href="https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/diaporama-olympique-de-marseille-paris-saint-germain-ligue-1-2022-2023#showGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psg.fr</a></p>

Лионель Месси. Обложка © psg.fr

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Это произошло в матче 25-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0).

Аргентинец поразил ворота соперника на 29-й минуте с передачи Килиана Мбаппе.

Большую часть голов Месси забил за "Барселону" — 672. В составе ПСЖ форвард забил 28-й мяч.

Раскрыты условия Месси по новому контракту с ПСЖ

Раскрыты условия Месси по новому контракту с ПСЖ

Ранее Лайф писал, что Месси признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Такой титул ему дали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Артур Лапсаков
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