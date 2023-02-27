Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне
Лионель Месси. Обложка © psg.fr
Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Это произошло в матче 25-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0).
Аргентинец поразил ворота соперника на 29-й минуте с передачи Килиана Мбаппе.
Большую часть голов Месси забил за "Барселону" — 672. В составе ПСЖ форвард забил 28-й мяч.
Ранее Лайф писал, что Месси признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Такой титул ему дали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).