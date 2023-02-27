Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Это произошло в матче 25-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0).

Ранее Лайф писал, что Месси признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Такой титул ему дали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).