Раскрыты условия Месси по новому контракту с ПСЖ

Переговоры "Пари Сен-Жермен" с аргентинским нападающим Лионелем Месси затягиваются из-за обсуждения финансовой части. Как сообщает Le Parisien, футболист в рамках нового контракта требует гонорар за сезон не меньше своего предыдущего.

Издание сообщает, что Месси не соглашается на меньшую зарплату, чем была. Сейчас его заработок в клубе составляет 38 миллионов евро чистыми за сезон. Обсуждение продолжается, и своё решение о продолжении сотрудничества с ПСЖ Месси примет до 8 марта. Тогда состоится и второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Исход битвы "Пари Сен-Жермен" с "Баварией" и возможный вылет из турнирной таблицы, как отмечается в статье, могут скорректировать намерения аргентинца.