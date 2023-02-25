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24 февраля, 21:47

Раскрыты условия Месси по новому контракту с ПСЖ

Le Parisien: Месси потребовал в рамках нового контракта с ПСЖ не менее 38 млн евро

Переговоры "Пари Сен-Жермен" с аргентинским нападающим Лионелем Месси затягиваются из-за обсуждения финансовой части. Как сообщает Le Parisien, футболист в рамках нового контракта требует гонорар за сезон не меньше своего предыдущего.

Издание сообщает, что Месси не соглашается на меньшую зарплату, чем была. Сейчас его заработок в клубе составляет 38 миллионов евро чистыми за сезон. Обсуждение продолжается, и своё решение о продолжении сотрудничества с ПСЖ Месси примет до 8 марта. Тогда состоится и второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Исход битвы "Пари Сен-Жермен" с "Баварией" и возможный вылет из турнирной таблицы, как отмечается в статье, могут скорректировать намерения аргентинца.

Месси отложил встречу с руководством ПСЖ, так как сомневается в продлении контракта

Месси отложил встречу с руководством ПСЖ, так как сомневается в продлении контракта

Ранее Лайф писал, что Месси признан лучшим футболистом года в Южной Америке. Такой титул ему дали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Twitter / Team Leo Messi

Арина Родионова
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