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Опубликовано 18 марта 2023, 02:43

Суровая реальность разбила слухи о конфликте Месси с тренером

Месси досрочно покинул тренировку ПСЖ из-за дискомфорта в мышце

Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси покинул тренировку команды из-за повреждения. Об этом сообщает Get French Football News.

После того как аргентинец покинул занятие, появились слухи о недовольстве игрока главным тренером Кристофом Гальтье. Однако, по данным источников, футболист не конфликтовал с наставником, а не закончил тренировку из-за дискомфорта в приводящей мышце. Участие Месси в ближайшей игре с "Ренном" теперь под вопросом.

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Ранее Лайф писал, что в аргентинском городе Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин родителей жены Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. В результате инцидента никто не пострадал, большая часть пуль попала в ставни. Также злоумышленники оставили записку с угрозами знаменитому футболисту.

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Twitter / Team Leo Messi

Иван Косицын
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