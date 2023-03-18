Суровая реальность разбила слухи о конфликте Месси с тренером

После того как аргентинец покинул занятие, появились слухи о недовольстве игрока главным тренером Кристофом Гальтье. Однако, по данным источников, футболист не конфликтовал с наставником, а не закончил тренировку из-за дискомфорта в приводящей мышце. Участие Месси в ближайшей игре с "Ренном" теперь под вопросом.