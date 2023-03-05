Месси совершил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Таким образом, на счету Месси 701 гол и 299 результативных передач в 841 матче. Ранее 35-летний форвард на протяжении 17 лет выступал за "Барселону".

Ранее аргентинец был признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема. Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.