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Регион
Опубликовано 5 марта 2023, 03:15

Месси совершил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси совершил 1000-е результативное действие на клубном уровне. Звёздный игрок ПСЖ отличился голом в начале поединка 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (4:2).

Таким образом, на счету Месси 701 гол и 299 результативных передач в 841 матче. Ранее 35-летний форвард на протяжении 17 лет выступал за "Барселону".

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ
Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Ранее аргентинец был признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема. Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

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Twitter / Team Leo Messi

Иван Косицын
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