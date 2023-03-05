Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 03:15

Месси совершил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси совершил 1000-е результативное действие на клубном уровне. Звёздный игрок ПСЖ отличился голом в начале поединка 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (4:2).

Таким образом, на счету Месси 701 гол и 299 результативных передач в 841 матче. Ранее 35-летний форвард на протяжении 17 лет выступал за "Барселону".

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Ранее аргентинец был признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В борьбе за приз он обошёл одноклубника, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а также игрока "Реала" Карима Бензема. Месси в 2022 году стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

Обложка ©

Twitter / Team Leo Messi

Иван Косицын
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Лионель Месси
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров