Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижения Эдинсона Кавани. Благодаря голу в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (4:2) на счету 24-летнего футболиста стал 201 мяч в составе парижан.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, а также три раза становился обладателем Кубка Франции.