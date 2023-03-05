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4 марта, 23:23

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Мбаппе забил 201 гол за ПСЖ и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижения Эдинсона Кавани. Благодаря голу в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (4:2) на счету 24-летнего футболиста стал 201 мяч в составе парижан.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, а также три раза становился обладателем Кубка Франции.

Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче

Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче

А ранее Лайф рассказывал, что одноклубник Мбаппе Лионель Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА. Он получил награду The Best. Килиан также претендовал на этот приз.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
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