"Мэр тебе не поможет": Неизвестные обстреляли магазин тестя Месси, оставив записку с угрозами футболисту
В Росарио неизвестные обстреляли магазин тестя Месси и оставили записку с угрозами футболисту
В аргентинском городе Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин родителей жены футболиста Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. Об этом сообщает телеканал TN. В результате инцидента никто не пострадал, большая часть пуль попала в ставни.
Согласно данным полиции, по супермаркету Unico выстрелили около 20 раз. Также злоумышленники оставили записку, где угрожают знаменитому футболисту.
"Месси, мы ждём тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин. — Прим. Лайфа) — наркоторговец, он тебе не поможет", — говорится в записке.
Как сообщает Fox Sports, сам градоначальник подозревает в причастности к нападению сотрудников федеральных силовых структур. В свою очередь министр юстиции провинции Санта-Фе Селия Арена полагает, что целью нападения было запугивание широких слоёв населения путём давления на такую известную фигуру, как Лео Месси.
Лионель Месси приедет в Аргентину в конце марта. Чемпионы мира проведут на родине два товарищеских матча.
Ранее французская газета Le Parisien раскрыла условия Месси по новому контракту с ПСЖ. Лучший футболист 2022 года по версии ФИФА требует 38 миллионов евро в год.
ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER, © TN