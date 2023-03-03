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3 марта, 11:10

"Мэр тебе не поможет": Неизвестные обстреляли магазин тестя Месси, оставив записку с угрозами футболисту

В Росарио неизвестные обстреляли магазин тестя Месси и оставили записку с угрозами футболисту

В аргентинском городе Росарио двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин родителей жены футболиста Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. Об этом сообщает телеканал TN. В результате инцидента никто не пострадал, большая часть пуль попала в ставни.

Согласно данным полиции, по супермаркету Unico выстрелили около 20 раз. Также злоумышленники оставили записку, где угрожают знаменитому футболисту.

  • Записка с угрозами, которую оставили стрелявшие по магазину родителей жены Месси. Фото © TN
    Записка с угрозами, которую оставили стрелявшие по магазину родителей жены Месси. Фото © TN
  • Последствия обстрела магазина родителей жены Месси. Фото © Cadena3
    Последствия обстрела магазина родителей жены Месси. Фото © Cadena3
  • Последствия обстрела магазина родителей жены Месси. Фото © Cadena3
    Последствия обстрела магазина родителей жены Месси. Фото © Cadena3

Записка с угрозами, которую оставили стрелявшие по магазину родителей жены Месси. Фото © TN

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"Месси, мы ждём тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин. — Прим. Лайфа) — наркоторговец, он тебе не поможет", — говорится в записке.

Как сообщает Fox Sports, сам градоначальник подозревает в причастности к нападению сотрудников федеральных силовых структур. В свою очередь министр юстиции провинции Санта-Фе Селия Арена полагает, что целью нападения было запугивание широких слоёв населения путём давления на такую известную фигуру, как Лео Месси.

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Ранее французская газета Le Parisien раскрыла условия Месси по новому контракту с ПСЖ. Лучший футболист 2022 года по версии ФИФА требует 38 миллионов евро в год.

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ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER, © TN

Никита Никонов
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