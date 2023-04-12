Роналду останется без тренера в Саудовской Аравии, которым он недоволен

Руководство саудовского клуба "Аль-Наср" решило уволить главного тренера Руди Гарсия. Об этом пишет Elaosboa со ссылкой на газету Okaz.

Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под руководством французского специалиста "Аль-Наср" набрал 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего "Аль-Иттихада" на три балла за семь игр до конца сезона.

При этом, по данным испанского AS, ссылающегося на саудовскую прессу, звёздный нападающий клуба Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды, считая, что "Аль-Наср" способен играть лучше и выиграть титул.