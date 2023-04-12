Роналду останется без тренера в Саудовской Аравии, которым он недоволен
"Аль-Наср" может уволить тренера Руди Гарсию, которым недоволен Роналду
Руди Гарсия. Обложка © Twitter / نادي النصر السعودي
Руководство саудовского клуба "Аль-Наср" решило уволить главного тренера Руди Гарсия. Об этом пишет Elaosboa со ссылкой на газету Okaz.
Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под руководством французского специалиста "Аль-Наср" набрал 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего "Аль-Иттихада" на три балла за семь игр до конца сезона.
При этом, по данным испанского AS, ссылающегося на саудовскую прессу, звёздный нападающий клуба Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды, считая, что "Аль-Наср" способен играть лучше и выиграть титул.
Ранее Лайф рассказывал, что перешедший в начале января в "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил первый мяч при домашней публике лишь в середине марта. Это произошло в игре с ФК "Абха" в матче 21-го тура чемпионата страны.