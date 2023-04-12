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12 апреля, 00:15

Роналду останется без тренера в Саудовской Аравии, которым он недоволен

"Аль-Наср" может уволить тренера Руди Гарсию, которым недоволен Роналду

<p>Руди Гарсия. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AlNassrFC/status/1645518025213214720/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">نادي النصر السعودي</a></p>

Руди Гарсия. Обложка © Twitter / نادي النصر السعودي

Руководство саудовского клуба "Аль-Наср" решило уволить главного тренера Руди Гарсия. Об этом пишет Elaosboa со ссылкой на газету Okaz.

Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под руководством французского специалиста "Аль-Наср" набрал 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего "Аль-Иттихада" на три балла за семь игр до конца сезона.

Роналду раскрыл секрет своего успеха

Роналду раскрыл секрет своего успеха

При этом, по данным испанского AS, ссылающегося на саудовскую прессу, звёздный нападающий клуба Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды, считая, что "Аль-Наср" способен играть лучше и выиграть титул.

Ранее Лайф рассказывал, что перешедший в начале января в "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил первый мяч при домашней публике лишь в середине марта. Это произошло в игре с ФК "Абха" в матче 21-го тура чемпионата страны.

Артур Лапсаков
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