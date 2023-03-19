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18 марта, 22:07

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Гол Роналду со штрафного помог "Аль-Наср" одержать волевую победу над "Абха"

Саудовский "Аль-Наср" дома обыграл команду "Абха" в матче 21-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду (79-я минута) и Андерсон Талиска (84, с пенальти). У гостей, которые играли в меньшинстве с 80-й минуты, отличился Абдулфаттах Адам (26). Звёздному португальцу удалось прервать трёхматчевую безголевую серию и впервые отличиться на домашнем стадионе.

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В данный момент "Аль-Наср" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 49 очков. Лидерство в турнирной таблице пока удерживает клуб "Аль-Иттихад" (50).

Ранее Лайф писал, что Роналду признали лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. В восьми сыгранных матчах 38-летний португалец забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Обложка ©

Twitter / AlNassrFC_EN

Иван Косицын
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