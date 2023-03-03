Венесуэльская блогерша рассказала, как хотела сделать фото с Роналду, но в итоге переспала с ним

Венесуэльская блогерша Джорджилайя сообщила об интимной близости с португальским футболистом Криштиану Роналду. Девушка рассказала, что всё произошло 25 марта 2022 года в одном из отелей в Португалии. В то время 38-летний спортсмен вместе с командой готовился к чемпионату мира в Катаре. По данным The Sun, всё началось с того, что Роналду отправил девушке сообщение, в котором предложил прийти в его номер.

"Когда я прочла сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга получше, может быть, я сделаю несколько фото. Я не думала, что в этой ситуации будет секс. Дело в том, что это произошло. Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и власти Криштиану Роналду", — рассказала Джорджилайя.

При этом представитель футболиста назвала данное заявление блогерши ложью и клеветой. Между тем сама Джорджилайя также рассказала, как её "мучило чувство вины" из-за того, что она изменила мужу с Роналду.