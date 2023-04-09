Роналду раскрыл секрет своего успеха

Португальский нападающий саудовского ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что добился успеха на футбольном поле и в жизни не только благодаря упорному труду, но и смелости и вере в себя.

"Не только. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд", — так спортсмен ответил в интервью YouTube-каналу LiveScore на вопрос, только ли напряжённый труд привёл его на вершину жизни.