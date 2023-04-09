ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 09:20

Роналду раскрыл секрет своего успеха

Роналду заявил, что добился успеха благодаря таланту, смелости и упорному труду

<p>Криштиану Роналду. Фото © Getty Images / Alex Pantling</p>

Криштиану Роналду. Фото © Getty Images / Alex Pantling

Португальский нападающий саудовского ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что добился успеха на футбольном поле и в жизни не только благодаря упорному труду, но и смелости и вере в себя.

"Не только. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд", — так спортсмен ответил в интервью YouTube-каналу LiveScore на вопрос, только ли напряжённый труд привёл его на вершину жизни.

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Напомним, 38-летний футболист забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Подобное достижение произошло впервые в истории. В декабре 2022 года Роналду перешёл в "Аль-Наср". И уже в феврале был признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров