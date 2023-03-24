Роналду первым в истории забил 100 голов за сборную в официальных матчах

В матче первого тура квалификации Евро-2024 португалец оформил дубль в ворота Лихтенштейна (4:0), забив с пенальти и штрафного.

Примечательно, что эта встреча стала для Роналду рекордной с самого начала. Португалец вышел на поле в 197-й игре, что помогло ему превзойти достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутавы (196).