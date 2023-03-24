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24 марта, 02:22

Роналду первым в истории забил 100 голов за сборную в официальных матчах

<p>Криштиану Роналду. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/1639028443282276352/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Portugal</a></p>

Криштиану Роналду. Обложка © Twitter / Portugal

Нападающий Криштиану Роналду забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Подобное достижение произошло впервые в истории.

В матче первого тура квалификации Евро-2024 португалец оформил дубль в ворота Лихтенштейна (4:0), забив с пенальти и штрафного.

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Роналду впервые забил за "Аль-Наср" при домашней публике

Примечательно, что эта встреча стала для Роналду рекордной с самого начала. Португалец вышел на поле в 197-й игре, что помогло ему превзойти достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутавы (196).

Артур Лапсаков
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