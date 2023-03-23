Роналду стал рекордсменом по количеству матчей за сборные в истории футбола

Форвард Криштиану Роналду вышел на поле в 197-м матче за сборную Португалии по футболу, тем самым установив рекорд по числу матчей за национальные команды. Это произошло в игре квалификации на чемпионат Европы 2024 года против Лихтенштейна.

Португалец превзошёл достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутава, который 196 раз появлялся на поле в составе национальной команды.

К слову, португальцы уже успели отличиться в матче против Лихтенштейна. На данный момент счёт 1:0, идёт первый тайм.