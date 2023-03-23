Регион

Уведомления отключены

23 марта, 20:26

Роналду стал рекордсменом по количеству матчей за сборные в истории футбола

Форвард Криштиану Роналду вышел на поле в 197-м матче за сборную Португалии по футболу, тем самым установив рекорд по числу матчей за национальные команды. Это произошло в игре квалификации на чемпионат Европы 2024 года против Лихтенштейна.

Португалец превзошёл достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутава, который 196 раз появлялся на поле в составе национальной команды.

Сразу пять пар сборных развели в отборе на Евро-2024

Сразу пять пар сборных развели в отборе на Евро-2024

К слову, португальцы уже успели отличиться в матче против Лихтенштейна. На данный момент счёт 1:0, идёт первый тайм.

Ранее Лайф писал, что свыше ста депутатов Европарламента попросили УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в ФРГ. Авторы обращения заявили, что в республике нарушаются права человека.

Обложка ©

ТАСС / AP / Petr David Josek

Иван Косицын
  • Новости
  • Сборная Португалии по футболу
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров