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15 марта, 11:58

Свыше 100 депутатов ЕП попросили УЕФА отстранить Белоруссию от футбольного Евро-2024

Свыше 100 депутатов Европарламента попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в ФРГ. Об этом говорится в публикации Politico. По данным СМИ, письмо с такой просьбой направлено руководителю организации Александеру Чеферину. Авторы обращения заявили, что в республике нарушаются права человека.

"Сам факт участия белорусской сборной в турнире УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе", — говорится в письме.

Сборной Белоруссии разрешено участвовать в турнирах УЕФА, но она должна проводить домашние матчи за пределами государства и в отсутствие зрителей. Отборочный турнир на чемпионат Европы начнётся 23 марта.

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Ранее Лайф писал, что УЕФА не возражает против участия сборной России в турнире Ассоциации Центральной Азии. В организации отметили, что он не является официальным.

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Никита Осипов
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