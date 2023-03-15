Свыше 100 депутатов ЕП попросили УЕФА отстранить Белоруссию от футбольного Евро-2024

Свыше 100 депутатов Европарламента попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в ФРГ. Об этом говорится в публикации Politico. По данным СМИ, письмо с такой просьбой направлено руководителю организации Александеру Чеферину. Авторы обращения заявили, что в республике нарушаются права человека.

"Сам факт участия белорусской сборной в турнире УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе", — говорится в письме.

Сборной Белоруссии разрешено участвовать в турнирах УЕФА, но она должна проводить домашние матчи за пределами государства и в отсутствие зрителей. Отборочный турнир на чемпионат Европы начнётся 23 марта.