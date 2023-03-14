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14 марта, 20:55

Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030

Инсайдер Харрис: Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу

Из совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года исключили Украину. Об этом в социальной сети сообщил инсайдер Роб Харрис.

По его данным, а также по информации СМИ, в заявке теперь место Украины займёт Марокко. Средства массовой информации отмечают, что Португалия и Испания засомневались в способности Украины восстановиться к 2030 году. Партнёры по заявке на проведение чемпионата всерьёз задумались, сможет ли украинская сторона организовать групповой этап турнира. На это решение повлияла и возникшая ситуация в Украинской ассоциации футбола (УАФ). Туда с обысками нагрянула СБУ.

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Как писал Лайф, о том, что Украина собралась принять чемпионат мира, стало известно осенью 2020 года. Киев рассчитывал, что примет матчи группового этапа.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Арина Родионова
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