СБУ нагрянула с обысками в Федерацию футбола Украины
Журналист Андриюк: СБУ проводит обыски в здании Федерации футбола Украины
Сотрудники украинской Службы безопасности нагрянули с обысками в административное здание Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщил спортивный журналист Константин Андриюк.
"Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола (Федерация футбола Украины. — Прим. Лайфа). И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьёзные", — написал он в Telegram.
Андриюк уточнил, что, по данным его источников, "кого-то из работников УАФ уже вывели из помещения в наручниках". Другие подробности пока не известны.
Ранее Лайф рассказывал, что глава налоговой инспекции Киева Оксана Датий уволилась после скандала с обысками, в ходе которых сотрудники СБУ нашли у чиновницы список желаний. В тот перечень вошли сумка "Гермес", часы "Брегет", поездки в Лондон и на Мальдивы и многое другое.
Getty Images / Maxym Marusenko