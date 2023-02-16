СБУ нагрянула с обысками в Федерацию футбола Украины

Сотрудники украинской Службы безопасности нагрянули с обысками в административное здание Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщил спортивный журналист Константин Андриюк.

"Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола (Федерация футбола Украины. — Прим. Лайфа). И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьёзные", — написал он в Telegram.

Андриюк уточнил, что, по данным его источников, "кого-то из работников УАФ уже вывели из помещения в наручниках". Другие подробности пока не известны.