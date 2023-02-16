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16 февраля, 17:35

СБУ нагрянула с обысками в Федерацию футбола Украины

Журналист Андриюк: СБУ проводит обыски в здании Федерации футбола Украины

Сотрудники украинской Службы безопасности нагрянули с обысками в административное здание Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщил спортивный журналист Константин Андриюк.

"Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола (Федерация футбола Украины. — Прим. Лайфа). И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьёзные", — написал он в Telegram.

Андриюк уточнил, что, по данным его источников, "кого-то из работников УАФ уже вывели из помещения в наручниках". Другие подробности пока не известны.

Назначен новый руководитель СБУ

Назначен новый руководитель СБУ

Ранее Лайф рассказывал, что глава налоговой инспекции Киева Оксана Датий уволилась после скандала с обысками, в ходе которых сотрудники СБУ нашли у чиновницы список желаний. В тот перечень вошли сумка "Гермес", часы "Брегет", поездки в Лондон и на Мальдивы и многое другое.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Ирина Фальке
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