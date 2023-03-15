УЕФА не возражает против участия сборной России в турнире Ассоциации Центральной Азии

УЕФА не возражает против участия сборной России по футболу в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, так как турнир не является официальным. Об этом сообщает ТАСС .

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", — заявили в УЕФА.