УЕФА не возражает против участия сборной России в турнире Ассоциации Центральной Азии
УЕФА не возражает против участия сборной России по футболу в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, так как турнир не является официальным. Об этом сообщает ТАСС.
"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", — заявили в УЕФА.
Напомним, 13 марта стало известно, что сборная России летом 2023 года сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и ещё одна азиатская сборная. При этом в РФС заметили, что сейчас участие нашей команды в турнире обсуждается.
РФС / Михаил Шапаев