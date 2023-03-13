РФС прокомментировал сообщения об участии сборной России в чемпионате Центральной Азии

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире", — рассказали журналистам в службе коммуникаций.