Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 11:41

РФС прокомментировал сообщения об участии сборной России в чемпионате Центральной Азии

РФС сообщил об обсуждении условий участия сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире", — рассказали журналистам в службе коммуникаций.

"Странные формулировки": Дзюба рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку сборной России

"Странные формулировки": Дзюба рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку сборной России

Напомним, ранее "Матч ТВ" со ссылкой на пресс‑секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева сообщил, что сборная России в июне примет участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии, куда, помимо Таджикистана, входят Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Иран и Афганистан. Также организаторы пригласили ещё одну азиатскую сборную.

Обложка ©

LIFE / Александр Шалгин

Никита Никонов
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров