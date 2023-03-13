РФС прокомментировал сообщения об участии сборной России в чемпионате Центральной Азии
РФС сообщил об обсуждении условий участия сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
"В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире", — рассказали журналистам в службе коммуникаций.
Напомним, ранее "Матч ТВ" со ссылкой на пресс‑секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева сообщил, что сборная России в июне примет участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии, куда, помимо Таджикистана, входят Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Иран и Афганистан. Также организаторы пригласили ещё одну азиатскую сборную.
LIFE / Александр Шалгин