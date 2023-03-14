"В планы сборной никак не вписывается": Юран отвёл Дзюбе максимум два-три сезона
Юран: У Дзюбы впереди максимум два-три сезона, в планы сборной он никак не вписывается
Бывший тренер ФК "Химки" Сергей Юран объяснил, почему 34-летний нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком. По словам специалиста, отсутствие форварда в списке неудивительно.
"Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костёр отношений Карпина и Дзюбы", — сказал Юран в интервью "Спорт-Экспрессу".
По словам тренера, яркое возвращение Дзюбы в российский чемпионат ещё раз доказывает, что трудности его закаляют и делают только сильнее. Хет-трик нападающего в ворота "Ростова", который тренирует главный тренер сборной России Валерий Карпин, Юран назвал эмоциональным взрывом после простоя в Турции.
Также специалист отметил разноплановость вызванных в сборную нападающих.
"Комличенко — силовик, таран. Соболев хорош на "втором этаже" и в подыгрыше. Из этой же оперы и Писарский. А Чалов с Тюкавиным обладают отличным голевым чутьём. Остаётся верить, что, когда нас вернут на международный уровень, они не растеряют этих качеств", — сказал Юран.
Напомним, 23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране, а 26-го числа в Санкт-Петербурге примет национальную команду Ирака. Ранее бывший владелец "Спартака" Леонид Федун назвал эти азиатские сборные несильными соперниками.
ТАСС / Сергей Фадеичев