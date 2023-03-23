Сразу пять пар сборных развели в отборе на Евро-2024

Сегодня стартует отбор на чемпионат Европы 2024 года. За путёвку в Германию схлестнутся 53 команды, разделённые на десять групп, а в финальной стадии на поле сойдутся 24 сборные. Причём по политическим причинам было принято решение развести пять из них, пишет "Чемпионат".

"Безопасность для нас — одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Так, в одну группу не попали Армения и Азербайджан (конфликт в Нагорном Карабахе), Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, а также Косово и Сербия. Кроме того, из-за специальной военной операции в Донбассе развели Белоруссию и Украину, хотя Россия в играх даже не задействована. Как считают в УЕФА, республика является пособником РФ.