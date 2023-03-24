Роналду дублем отпраздновал мировой рекорд в сборной Португалии
Сборная Португалии разгромила Лихтенштейн в первом матче отбора Евро-2024
Криштиану Роналду. Обложка © Twitter / Portugal
Сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.
Голами отметились Жоау Канселу (8-я минута), Бернарду Силва (47) и Криштиану Роналду (51, с пенальти, 63).
В другом матче группы J сборная Боснии и Герцеговины победила команду Исландии со счётом 3:0.
Напомним, этот матч стал рекордным для форварда португальцев Криштиану Роналду. Он вышел на поле в 197-й игре, превзойдя достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутава (196).