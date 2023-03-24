Роналду дублем отпраздновал мировой рекорд в сборной Португалии

Сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Жоау Канселу (8-я минута), Бернарду Силва (47) и Криштиану Роналду (51, с пенальти, 63).

В другом матче группы J сборная Боснии и Герцеговины победила команду Исландии со счётом 3:0.