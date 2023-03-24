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23 марта, 21:52

Роналду дублем отпраздновал мировой рекорд в сборной Португалии

Сборная Португалии разгромила Лихтенштейн в первом матче отбора Евро-2024

<p>Криштиану Роналду. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/selecaoportugal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Portugal</a></p>

Криштиану Роналду. Обложка © Twitter / Portugal

Сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Жоау Канселу (8-я минута), Бернарду Силва (47) и Криштиану Роналду (51, с пенальти, 63).

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В другом матче группы J сборная Боснии и Герцеговины победила команду Исландии со счётом 3:0.

Напомним, этот матч стал рекордным для форварда португальцев Криштиану Роналду. Он вышел на поле в 197-й игре, превзойдя достижение футболиста из Кувейта Бадера аль-Мутава (196).

Артур Лапсаков
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