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23 марта, 21:43

Англичане в меньшинстве обыграли Италию на старте отбора на чемпионат Европы

Сборная Англии победила Италию в первом матче отборочного турнира Евро-2024

<p>Гарри Кейн с мячом. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/England/status/1639007106769756160/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">England</a></p>

Гарри Кейн с мячом. Обложка © Twitter / England

Сборная Англии победила команду Италии в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Встреча проходила в Неаполе и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте первый гол забил Делан Райс, а на 44-й Гарри Кейн увеличил преимущество, став лучшим бомбардиром в истории страны. Итальянцы во второй половине ответили голом Матео Ретеги, однако не смогли спасти игру. На 80-й минуте защитник англичан Люк Шоу получил красную карточку.

В другом матче группы С сборная Северной Македонии победила команду Мальты со счётом 2:1.

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Артур Лапсаков
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