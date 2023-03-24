Англичане в меньшинстве обыграли Италию на старте отбора на чемпионат Европы

Сборная Англии победила команду Италии в первом матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Встреча проходила в Неаполе и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте первый гол забил Делан Райс, а на 44-й Гарри Кейн увеличил преимущество, став лучшим бомбардиром в истории страны. Итальянцы во второй половине ответили голом Матео Ретеги, однако не смогли спасти игру. На 80-й минуте защитник англичан Люк Шоу получил красную карточку.

В другом матче группы С сборная Северной Македонии победила команду Мальты со счётом 2:1.