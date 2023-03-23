Россияне не смогли обыграть Иран в Тегеране
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче
Момент матча сборных России и Ирана. Обложка © РФС / Михаил Шапаев
Товарищеский матч сборных Ирана и России завершился вничью. Встреча состоялась в Тегеране, финальный счёт — 1:1.
На 28-й минуте полузащитник россиян Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти. А в начале второго тайма, на 47-й минуте, Мехди Тареми также с пенальти уравнял шансы. Больше забить команды не смогли.
Лайф напоминает, что следующий матч сборная России проведёт 26 марта в Санкт-Петербурге. Её соперником станет команда Ирака.