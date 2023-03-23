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23 марта, 19:03

Россияне не смогли обыграть Иран в Тегеране

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче

<p>Момент матча сборных России и Ирана. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/217741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a> / Михаил Шапаев</p>

Момент матча сборных России и Ирана. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Товарищеский матч сборных Ирана и России завершился вничью. Встреча состоялась в Тегеране, финальный счёт — 1:1.

На 28-й минуте полузащитник россиян Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти. А в начале второго тайма, на 47-й минуте, Мехди Тареми также с пенальти уравнял шансы. Больше забить команды не смогли.

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Лайф напоминает, что следующий матч сборная России проведёт 26 марта в Санкт-Петербурге. Её соперником станет команда Ирака.

Артур Лапсаков
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