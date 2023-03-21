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21 марта, 15:06

Карпин высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

Карпин заявил, что не держится за место главного тренера российской сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды. Так, в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он заявил, что не будет "держаться" за место в случае, если результаты игроков в следующих матчах будут хуже ожидаемых.

"Если решат поменять тренера, ради Бога. В чём проблема. Если кто-то примет это решение, то ради Бога. Кто-то держится за это место?" — сказал журналистам Карпин.

Что касается критики, которой национальная сборная подвергнется в случае неудовлетворительного исхода матча, то по этому поводу главный тренер, похоже, нисколько не переживает. По его словам, любую команду всегда ругают, когда дела у неё идут не в гору.

Названа стоимость билетов на матч сборных России и Ирана

Названа стоимость билетов на матч сборных России и Ирана

Напомним, 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта с Ираком в Петербурге. Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды пропустят защитник "Сочи" Макарчук и полузащитник "Торино" Алексей Миранчук.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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