Карпин высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды. Так, в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он заявил, что не будет "держаться" за место в случае, если результаты игроков в следующих матчах будут хуже ожидаемых.

"Если решат поменять тренера, ради Бога. В чём проблема. Если кто-то примет это решение, то ради Бога. Кто-то держится за это место?" — сказал журналистам Карпин.

Что касается критики, которой национальная сборная подвергнется в случае неудовлетворительного исхода матча, то по этому поводу главный тренер, похоже, нисколько не переживает. По его словам, любую команду всегда ругают, когда дела у неё идут не в гору.